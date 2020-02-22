بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. رد حاسم من مجدي يعقوب

22 فبراير 2020 - 01:15 م



كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، كواليس المستشفى الجديد الذي يسعى لإنشائه في القاهرة،قائلا :" سيكون أكبر من مركز أسوان لعلاج أمراض القلب بنحو 4 مرات".



وأكد "يعقوب"، خلال فيلم تسجيلي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كلما عمل الإنسان أكثر لصالح المجتمع سيشعر أنه أكثر سعادة، معقبا : "الناس بيقولولي أنت هتروح الجنة .. ولا مش هتروح الجنة، أنا هنا في الجنة".



وتابع :" خدمة مصر إحساس و شعور عظيم ، كل ما تشوف مصر جميلة تحس أنك عايش في جنة ، مصر مش بس أم الدنيا دي جنة الله في الأرض".

