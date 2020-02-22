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الفيضانات تضرب منزل جورج كلوني وزوجته

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جورج كلوني
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انجلترا

فيضانات

كشفت صور فضائية التأثيرات التي حدثت بمنزل نجم هوليوود، جورج كلوني وزوجته اللبنانية الأصل المحامية أمل علم الدين، بسبب الفيضانات التي تضرب مناطق عدة جنوبي إنجلترا.

 وبحسب ما أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المنزل الصيفي للثنائي جورج وأمل الواقع على نهر "التايمز" في بلدة بريركشاير، تضرّر بشدة من المياه، حتى أصبحت الحديقة وملعب التنس التابعان له غارقين تماماً. 

ويذكر أن البيت الذي يمتلكه الممثل والمخرج الأميركي الشهير يقع بجزيرة في قلب نهر "التايمز"، ويعود إلى القرن الـ 17، ويقدر سعره بنحو 12 مليون جنيه إسترليني. 

في المقابل، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن تساقط الثلوج قد يصل إلى ثماني بوصات في اسكتلندا في نهاية الأسبوع. 

يذكر أنه في 15 و16 فبراير ، اجتاحت العاصفة "دينيس" المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا. 

وأُطلق أكثر من 300 تحذير من الفيضانات في عموم بريطانيا، وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.

 




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