وزير التعليم : مصر أقوي من فيروس كورونا

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كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتصالات يومية بين وزارتي التربية والتعليم، والصحة والسكان، للتعرف على تطورات فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب، معقبا " مصر أقوي من فيروس كورونا ، و سوف تنتصر عليه ، وزارة الصحة تبذلب كل طاقتها للوصول لعلاج لهذا الفيروس ".

 وأضاف شوقي ، في تصريحات صحفية ، أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان، والبداية كانت العام الماضي، حيث تم إجراء تحليل الفيروس الكبدي C وB لأكثر من 20 مليون طالب، بالإضافة إلى تنظيم حملة القضاء على التقزم والانيميا على طلاب المرحلة الابتدائية.

 و تابع :"الآن جاري الآن تحليل نتائج تلك الحملة للوقوف على المشاكل الصحية التي تواجه الأطفال والعمل على علاجها من خلال البطاقة الصحية لكل طالب".

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