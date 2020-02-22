أمر عاجل من "ترامب" للكونجرس الأمريكي بسبب القذافي

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وكالات - الدويني فولى

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طلب الرئيس الأميركى دونالد ترمب، من الكونجرس الأميركي، تمديد العقوبات على عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي وتجميد أصولهم.

وطالب ترامب تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، وذلك من أجل منع تحويل"أصول البلاد".

كما اعتبر الرئيس الأميركي أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.


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