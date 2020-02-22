» الأكاديمية البحرية تفوز ببطولة كرة السرعة للجامعات

حسن حمدان
شهدت كلية التربية بالغردقة اليوم السبت فعاليات ختام بطولة كرة السرعة بمشاركة 22 جامعة حكومية وخاصة وذلك بحضور الدكتور أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي والمستشار عمرو حسين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السرعة والدكتور هشام الجيوشي الأستاذ بكلية التربية الرياضية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.
وقدم نائب رئيس الجامعة درع الجامعة والبطولة للمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وهشام الجيوشي الأستاذ بكلية التربية الرياضية، وتم تقديم درع الاتحاد للأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة وقد فازت الأكاديمية البحرية بالمركز الأول فى بطولة كرة السرعة وتكريم الجامعات المشاركة بالبطولة وهي جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس وجامعة أسيوط والمنصورة الزقازيق وحلوان والمنوفية وقناة السويس وكفر الشيخ وجامعة بورسعيد وجامعة مدينة السادات والتعليم العالي وجامعة التعليم العالي وجامعة المستقبل وجامعة فارس الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر والأكاديمية العربية للعلوم بأسوان وجامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي للوافدين وقدم درع المهرجان للحكام أسامة فكري ربيع والطالبة الحاصلة علي المركز الأول ميار أشرف رمضان وكأس البطولة للأكاديمية البحرية بالقاهرة وللمركز الثاني جامعة القاهرة.
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