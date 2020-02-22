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قبلات من وراء الكمامات.. آخر تقاليع الزفاف في الفلبين

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قبلات من وراء الكمامات
قبلات من وراء الكمامات
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متابعات - أمينة عبد العال

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الفلبين

زفاف

فيروس كورونا

لم يجد 220 عريسا وعروسة سبب لتأجيل زفافهم بالرغم من انتشار فيروس" كورونا" والمعروف حاليا بـ" كوفيد 19" لذلك أقاموا حفل زفاف الجماعي ولإتمام مراسم الزفاف لابد أن يقبل العريس عروسه، وبالفعل تم إكمال المراسم ولكن بطريقة مختلفة حيث قبل العريس عروسه بالكمامات.

وبالرغم من أن الكمامات لا تقي من الفيروس بنسبة 100 % إلا أنها تعتبر وسيلة حماية إلي حدا ما ، وارتدي الكمامات أسر العرائس والمدعوون في مدينة باكولود الساحلية في الفلبين، وتحولت القاعة إلي بحر من القمصان و الأثواب البيضاء تظهر فوقها الخطوط الطولية الزرقاء والبيضاء وهي الكمامات الطبية الواقية، والتي أجبر الجميع علي ارتدائها، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

وعلق "جون بول إنفنتور " عريس جديد مشارك بالحفل " الأمر مختلف حين تطبع قبلتك من وراء كمامة لكنه مطلوب".


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