رسميًا.. تحديد موعد انفصال هاري وميجان عن العائلة المالكة

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الامير هاري وميجان ماركل
الامير هاري وميجان ماركل
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العائلة المالكة

انفصال الامير هاري وزوجته

أعلن المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أن موعد الانفصال الرسمي عن العائلة المالكة البريطانية.

وكشف المتحدث باسم الأمير هاري، أن يوم 31 مارس، هو التاريخ الرسمي الذي ستبدأ فيه حياتهما المستقلة عن العائلة الملكية، حسبما ذكر موقع "بازار".

ولن يصبح للزوجين مكاتب خاصة في قصر باكنجهام الملكي، اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وستمثلهما في بريطانيا جمعيتهما الخيرية، ومن المنتظر أن يحتفظ الأمير هاري بكل رتبه العسكرية التي يرتبط بها كثيرا حسب المصدر نفسه.

وكان هاري وزوجته ميجان ماركل، قد قررا عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وأعلنا أنه: "تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال"، ولا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام ‘ساسكس رويال‘ في أي مكان بعد ربيع 2020".

يذكر أن هاري كان قد عبر عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة إليزابيث وكبار العائلة المالكة، يترك بموجبه هو وزوجته ميجان أدوارهما الرسمية للبحث عن مستقبل مستقل. 


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