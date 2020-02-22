» بـ رقصة..سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

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انستجرام

عيد ميلاد

سيرين عبد النور

زوج سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية،سيرين عبد النور، متابعيها، عبر حسابها على انستجرام، احتفالها  بعيد ميلادها الـ 43،حيث حرصت على نقل الأجواء لجمهورها لحظة بلحظة .

ونشرت سيرين عبد النور، مقاطع فيديو من الاحتفال مع زوجها فريد رحمة وكانت في كامل جمالها وأناقتها وراحت ترقص وتتمايل بحب ودلع معه على أنغام أغنية "شو حلو"، ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبيها.

وحرصت سيرين على شكر محبيها وجمهورها من خلال تغريدة عبر حسابها على  "تويتر" كتبت فيها: "ما في أجمل من محبة الناس ومعايداتهن وطاقتهن الحلوة بشكر الله على محبتكن وشكراً على الهاشتاج happy birthdaycyrine ".


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Best couple Blessed ???? من حفلة عيد ميلاد سيسو?????? . . #lebanesesweetheart #cyrineabdelnour #cyrineabdlnour #الديفا #مسلسل_الديفا #روعه #انا_رجعت #دانتيل#ليله #ممثلة #فنانة #لبنانية #اذا_بدك_ياني #ملكة_الدراما_العربية #ام_كريستيانو #ام_تاليا #القلب_الطيب #القلب_الكبير #الاولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة #افضل_ممثله_عربيه #الأولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #أفضل_ممثلة_عربية #أفضل_ممثلة_لبنانية #ملكة_الدراما #ملكة_الدراما_العربية #سيرين_عبدالنور_فخر_الدراما_العربية?? #سيرين_عبدالنور#سيرين_عبدالنور_خط_احمر ??

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