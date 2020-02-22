» بـ رقصة..سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

شاركت الفنانة اللبنانية،سيرين عبد النور، متابعيها، عبر حسابها على انستجرام، احتفالها بعيد ميلادها الـ 43،حيث حرصت على نقل الأجواء لجمهورها لحظة بلحظة .

ونشرت سيرين عبد النور، مقاطع فيديو من الاحتفال مع زوجها فريد رحمة وكانت في كامل جمالها وأناقتها وراحت ترقص وتتمايل بحب ودلع معه على أنغام أغنية "شو حلو"، ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبيها.

وحرصت سيرين على شكر محبيها وجمهورها من خلال تغريدة عبر حسابها على "تويتر" كتبت فيها: "ما في أجمل من محبة الناس ومعايداتهن وطاقتهن الحلوة بشكر الله على محبتكن وشكراً على الهاشتاج happy birthdaycyrine ".