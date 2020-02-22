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تحية كاريوكا

تحية كاريوكا.. تزوجت 14 مرة وحاولت الانتحار بسبب "صباح"

في عيد ميلادها..

تحية كاريوكا.. تزوجت 14 مرة وحاولت الانتحار بسبب "صباح"

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تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
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علا خطاب

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انتحار

زواج

تحية كاريوكا

صباح

عيد ميلادها

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة والراقصة تحية كاريوكا،والتي ولدت في 22 فبراير من  عام 1915، وهي تعتبر آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، كما أنها قدمت أعمالا رائعة في تاريخ السينما المصرية .

اسمها الحقيقي وبدايتها الفنية

واسم تحية كاريوكا الحقيقي هو بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، من مواليد مدينة الإسماعيلية، وقد بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة كموهبة وسافرت إلى القاهرة هربًا من تعذيب أخيها وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن ثم ذهبت إلى بديعة مصابني بعد سفر الراقصة سعاد محاسن إلى الشام .

وحينها اكتشفتها الراقصة بديعة مصابنى وانضمت إلى فرقتها وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا .

بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

"كاريوكا"..مدرسة في تاريخ الرقص الشرقي

عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي.

 وفي منتصف الخمسينات اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي وتفرغت نهائياً للسينما حيث شاركت في عدد ضخم من الأفلام السينمائية البارزة التي حملت بصمتها الفريدة منها.

عدد زيجاتها ومحاولة انتحارها

تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، لتكون بذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، ولكن من أشهر زيجاتها هو ارتباطها بالفنان رشدي أباظة، والذي كان وجه جديد في السينما المصرية، ولكنها انفصلت عنه بعد خيانته لها .

 ولكن من القصص المأساوية في زواجها، هو ارتباطها بـ البكباشي طبيب حسن حسين، والتي انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقتها صباح.

ومن شدة حبها وصدمتها بزواجه ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة، يومها أضربت عن الزواج لثلاث سنوات حتى العام 1959.

توفت بعد رجوعها من العمرة

توفيت تحية 19 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ 80 عاماً اثر تعرضها لجلطه رئوية حادة بعد عودتها من رحله العمرة وقد تبنت الفنانة الكبيرة بنت صغيرة عندما كانت في السبعين من عمرها وكانت دائمًا تمازح أصدقائها بقولها أنها "أنجبت وهي في السبعين" وقد أوصت إحدى صديقاتها المقربات بأن تتولى رعاية البنت الصغيرة بعد وفاتها.


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