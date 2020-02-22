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في الأردن..

بعد الشكوي.. فحص 4 مليون فاتورة كهرباء

عرب وعالم

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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متابعات - أمينة عبد العال

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الاردن

فاتورة الكهرباء

المملكة الاردنية

آثار ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ضجة في المملكة الأردنية بعد أن زادت الفاتورة ثلاث أضعاف قيمتها، خلال شهري ديسمبر 2019  ويناير 2020.

وقدم المئات من المواطنين شكاوي إلي شركة الكهرباء للتحقيق في الأمر، إلا أن بعض المسئولين أكدوا أنه جاري عمل لجنة للتحقق من الأمر ومعرفة الأسباب وراء تلك الزيادة، إلا أن بعضهم لفت إلي أن استخدام"الدفاية" هو السبب خاصة مع التطور وتمنع المواطنين عن استعمال الوسائل التقليدية للتدفئة.

وكان ديوان المحاسبة قد أعلن عن تشكيل فريقين لمراجعة فواتير الكهرباء للتحقق من صحة الشكاوي المقدمة، إلا  أنه لم يتم تحديد موعد لتسليم التقرير.

في سياق متصل أعلنت هيئة الطاقة والثروة المعدنية التي تتولي تحقيق دوري من دقة إصدار فواتير الكهرباء الشهرية أنه تم تحليل 2.5 مليون فاتورة ضمن امتيازات شركة الكهرباء الأردنية وسط الأردن، وتوزعت بنسبة 88% منزلي و 10% تجاري و 1% اتصالات وأخري 1% ، و أظهرت نتائج التحليل أن الفواتير دقيقة 100%.

وبحسب التقرير الذي  نشرته الصحافة المحلية أنه تم فحص 1.86 مليون فاتورة في محافظة إربد والتي أكدت أيضا أنها صحيحة،كما حللت الهيئة 360 ألف فاتورة في جنوب المملكة وأيضا كانت نتيجة مراجعتها أنها صحيحة 100%.

وحلا للمشكلة  قرر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لإعداد تقارير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة خلال 2019 وحتى مارس المقبل.


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