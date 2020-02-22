بعد براءته..علاء مبارك: شكرًا فريد الديب

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،على الحكم ببراءته هو وشقيقه جمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، موجهًا بالشكر للمحامي فريد الديب .

وكتب علاء مبارك، في تغريدته "الحمد والشكر لله ، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ 2011 بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التى تعرض لها الا انه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة ".

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش

وفي 20 سبتمبر الماضي، قبلت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقي، التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم، وأخلت سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة للمتهم جمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته -بغير حق- على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.