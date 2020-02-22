سامسونج تعلن عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

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سامسونج

فيروس كورونا

أعلنت شركة "سامسونج" اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد مصانعها في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم "السبت"، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد الى 346 حالة، وفي الوقت نفسه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا نحبهم جراء الفيروس الى إثنين، وفق ما أفاد بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الكورية.

وأشار البيان إلى أن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.

وتم تسجيل إصابة أكثر من 150 شخصا ينتمون الى "كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 فبراير، لكنها حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.


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