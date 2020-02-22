  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قرار رئاسي بالإفراج عن 671 سجين

قرار رئاسي بالإفراج عن 671 سجينا

ارشيف

عاجل.. بالأسماء الإيقافات تطال 7 لاعبين من القطبين

اليسا

إليسا غاضبة بسبب كورونا ..وتهاجم إيران

كورونا

خبير: عندنا مشكلة أصعب من كورونا

لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها

زوجة في دعوى خلع: جوزي أجمل مني

الامير هاري وميجان ماركل

رسميًا.. تحديد موعد انفصال هاري وميجان عن العائلة المالكة

مجدي يعقوب

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. رد حاسم من مجدي يعقوب

أمر عاجل من "ترامب" للكونجرس الأمريكي بسبب القذافي

أمر عاجل من "ترامب" للكونجرس الأمريكي بسبب القذافي

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : مصر أقوي من فيروس كورونا

تحية كاريوكا

تحية كاريوكا.. تزوجت 14 مرة وحاولت الانتحار بسبب "صباح"

بعد 11 عام من وفاته..

حقائق مثيرة عقب تشريح جثة" مايكل جاكسون"

الصفحة الأخيرة

ملك البوب الراحل مايكل جاكسون
ملك البوب الراحل مايكل جاكسون
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو لـ«مايكل جاكسون» وطليقته يثير الجدل حول حياتهما الجنسية

#

تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي

#

استخراج جثة متوفى بعد عامين من قبره بسبب زوجته

#

العثور على طالبة الصيدلة مقتولة بالجيزة

بيبسى

مايكل جاكسون

البوب

ملك البوب

كشف تشريح جثة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون والذي توفي عن عمر يناهز 50 عاما، في عام 2009 عن العديد من الحقائق المثيرة والتي لم يكشفها عنها إلا بعد التشريح.

وكان من أبرز هذه الحقائق السبب وراء شعره الطويل حيث كشف التشريح أنه كان أصلع تماما ، وهذا هو السبب في شعره الطويل.

كما أظهر التشريح أن شفتيه باللون الوردي الدائم نتيجة لوشم تجميلي بالإضافة إلي وشم حاجبيه باللون الأسود.

وكذلك تشوه جسمه بمساحات من الجلد الفاتح والداكن مما يؤد أنه بالفعل كان يعاني من البهاق.

العديد من العمليات التي تركت آثارها علي جسده نتيجة لتعرضه لحريق أثناء تصوير إعلان بيبسي بسبب الألعاب النارية والتي سببت له حرائق من النوع الثاني والثالث، ومن وقتها أشيع أنه ارتبط بمسكنات الألم.

والعمليات التي أجراها هي عمليات تجميل بالإضافة إلي ندبتين جراحيتين خلف أذنه وندوب أخري علي جانبي الأنف وندوب في قاعدة عنقه وعلي ذراعيه ومعصميه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة ولادة طفلة بعد انتظار 25 عامًا
» بعد محاولته الانتحار.. طفل التنمر الأسترالي يعيش أحلي يوم في حياته
» الفيضانات تضرب منزل جورج كلوني وزوجته
» الأكاديمية البحرية تفوز ببطولة كرة السرعة للجامعات
» قبلات من وراء الكمامات.. آخر تقاليع الزفاف في الفلبين
» بـ رقصة..سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها
» شاهد.. هجوم عنيف علي الشرطة من 40 ألف نحلة
» مروع.. إصابة 22 شخصا فى تصادم سيارتين
» بسبب "كورونا"..كوريون يثيرون الفزع في إسرائيل
» بلاغ عاجل للنائب العام ضد "شيكابالا"
» غدا "الإفتاء" تستطلع هلال رجب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة