الإعدام لمتهمين.. ذبحا متسولا وقطعا جهازه التناسلي

22 فبراير 2020 - 11:04 ص

أصدر القضاء المغربي حكما بالإعدام علي رجلين قاما بجريمة بشعة في حق متشرد بلا مأوي حيث قاما بذبحه وقطع جهازه التناسلي.

وكانت هذه القضية مثار حوار وجدل الرأي العام، إلا أن بصدور الحكم أسدل الستار عليها .

وكشفت التحقيقات عن المجرمين وراء هذه الجريمة كما كشفت عن كافة تفاصيل الجريمة، والتي بلغ عنها المواطنين حيث عثروا علي جثة رجل مذبوح ومقطوع جهازه التناسلي.

وأتضح من التحقيقات أن الجاني هو مجرمان مخموران وبعد ثبوت الجريمة عليهم تم الحكم بالإعدام عليهم.