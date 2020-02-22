  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

مفاجأة.. الصحةالعالمية : إصابات بكورونا ..لم تسافر الصين ولم تخالط المرضي

عمرو أديب

"أديب" : يهمني الكلمة النضيفة. ولو الفنان اسمه " مشكوح الشكيح"

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

عاجل.. براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

ارشيف

رقص ساخن بالكويت على "بنت الجيران"

علاء مبارك

علاء مبارك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضية التلاعب بالبورصة

عائض القرني

القرني يشعل تويتر: نادم على مدحي لأردوغان.. والعثمانيون قتلة

حمو بيكا

سعر صادم لتذكرة حفل حمو بيكا في أمريكا

مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب

لحظة سقوط "يعقوب" أثناء تكريمه

كورونا

مفاجأة جديدة بشأن فيروس "كورونا".. هذا ما كشفته الصين

الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"

الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

بدء استقبال طلبات الحج بـ "الداخلية"

آخر الأخبار

الداخلية
الداخلية
Advertisements

إيمان هانى

أخبار متعلقة
#

«الداخلية»: ضبط مصنع لإنتاج المخدرات بـ 6 أكتوبر

#

فنانة شهيرة تتوسل لـ"الداخلية"

#

بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

#

حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

الحج

الداخلية

شعبي

مسابقة

البيت الحرام

تبدأ وزارة الداخلية، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم لحج القرعة 2020 عبر أقسام الشرطة والإنترنت، وذلك حتى 8 مارس المقبل.

وتحرص الوزارة على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكى والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

ولا تكتفى بعثة الداخلية بذلك، وإنما يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها، والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة، ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى فى أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة أثناء التحرك من مكان لأخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدء استقبال طلبات الحج بـ "الداخلية"
» الاقتصاد اللبناني يتلقي ضربة جديدة
» العراق تمنع مواطنيها من السفر إلي هذا البلد
» شقيقة روبي ترقص على أحد المهرجانات وتثير ضجة
» الكشف عن مجرة تمتلئ بالأوكسجين
» شاهد.. تعامد الشمس علي وجه"رمسيس الثاني"
» السودان.. لجنة للتحقيق قي أحداث العنف
» أول قرار للزمالك بعد التتويج بالسوبر
» اجتماع هام لـ "الانضباط" لبحث شغب السوبر
» مفاجأة مدوية عن علاقة إمام مسجد في لندن بمقتل الأميرة ديانا
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن واقعة ضربه لـ" محمد رمضان "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة