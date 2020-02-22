» العراق تمنع مواطنيها من السفر إلي هذا البلد

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متابعات - الدويني فولي

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أعلنت السلطات العراقية أنها منعت مواطنيها من السفر إلي إيران بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس" كورنا ".

و أشار عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية إلي أن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة الفيروس مستمرة لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمنع دخول المرض إلي البلاد، لافتا إلي أن الاجتماع كان برئاسة وزير الصحة وعضوية الدوائر ذات العلاقة فضلا عن هيئة المنافذ الحدودية والتي اتخذت سلسلة من التوجيهات الملزمة .

ومن أهم هذه التوجيهات أن يخضع المسافرون العراقيون الوافدون إلي الفحص في المنافذ الحدودية ومنع استقبال المسافرين الإيرانية والأجانب علي حد سواء خلال فترة 3 أيام .

كما وجهت اللجنة النصيحة إلي العراقيين بعد السفر إلي إيران حرصا علي سلامتهم، لافتة إلي أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة.

يأتي ذلك بعد إعلان التليفزيون الرسمي الإيراني عن إصابة "مرتضي  رحمان زادة" رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران،بفيروس كورونا، كما أعلنت السلطات الإيرانية عن 4 حالات  وفاة من بين 18 إصابة .


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