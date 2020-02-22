» الاقتصاد اللبناني يتلقي ضربة جديدة

22 فبراير 2020 - 10:40 ص

تلقي الاقتصاد اللبناني ضربة جديدة بعد أن خفضت وكالة" ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني لـ"لبنان"، من "سي سي سي" إلي "سي سي"، كما حذرت من مزيد من التخفيض إذا ما تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها.

وجاء في بيان الوكالة أنه قررت خفض التصنيف لأنها تعتبر أن إعادة هيكلة دين الحكومة اللبنانية أو تخلفها عن سداده بات أمر شبه مؤكد، بغض النظر عن موعد التخلف، ومشيرة إلي أنها قد تخفض التصنيف إلي " تخلف انتقائي عن السداد" في حالة أعطت الحكومة إشارة أنها ستقدم عرضا لتبديل سندات الدين المستحقة أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من الفوائد أو أصل الدين.

ويعاني لبنان من وطأة الدين العام الذي يعد من الأكبر في العالم وتفاقمت الأزمة مع الشح في السيولة وفرض المصارف قيودا علي عمليات السحب بالدولار .

ومع اقتراب استحقاق سندات "يوروبوند" بقيمة 1.2 مليار دولار تشهد لبنان جدل كبير وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في 9 مارس المقبل أو التخلف عن سداده.