» شقيقة روبي ترقص على أحد المهرجانات وتثير ضجة

علا خطاب
شاركت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي عبر خاصية القصص على "انستجرام"، مقطع فيديو ، وهي ترقص على أحد المهرجانات، في محاولة منها لدعم مطربي المهرجانات، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم مشاركة مغني المهرجانات في أي حفل .
وظهرت "كوكي" في الفيديو، مع إحدى صديقاتها من السيارة، ترقصان على مهرجان "إمتى" وتغنياه.
وقد حرص عدد من الفنانين مؤخرًا استعراض رقصاتهم الداعمة لأغاني المهرجانات بعد قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير بوقف مطربيها عن إقامة الحفلات.
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