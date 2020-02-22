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شقيقة روبي ترقص على أحد المهرجانات وتثير ضجة

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شقيقة روبي
شقيقة روبي
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علا خطاب

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انستجرام

رقص

كوكى

شقيقة روبي

مهرجان امتي

شاركت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي عبر خاصية القصص على "انستجرام"، مقطع فيديو ، وهي ترقص على أحد المهرجانات، في محاولة منها لدعم مطربي المهرجانات، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم مشاركة مغني المهرجانات في أي حفل .
وظهرت "كوكي" في الفيديو، مع إحدى ‏صديقاتها من السيارة، ترقصان على مهرجان "إمتى" وتغنياه.‏ 

وقد حرص عدد من الفنانين مؤخرًا استعراض رقصاتهم الداعمة لأغاني المهرجانات بعد قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير بوقف ‏مطربيها عن إقامة الحفلات.



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كوكي مجدي

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