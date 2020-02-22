» الكشف عن مجرة تمتلئ بالأوكسجين

22 فبراير 2020 - 10:27 ص

كشف العلماء عن رصدهم لغاز الأوكسجين في مجرة تبعد نصف مليار سنة ضوئية عن مجرتنا وهي "درب التبانة"، وهو يعتبر أول كشف لغاز الحياة خارج المجرة التي تضم المجموعة الشمسية.

وأعلن "جون وانج" عالم الفلك بمرصد شنغهاي أن المجرة التي تحتوي علي الأوكسجين تعرف باسم " Markarian 231 " وهي تبعد 581 مليون سنة ضوئية عن درب التبانة حسبما نقل موقع"فايس " الأمريكي.

و ساعد العلماء علي هذا الاكتشاف استعانتهم بالمراصد الأرضية و تلسكوب" إيرام" الذي يبلغ طوله 30 متر ويقع في أسبانيا بالإضافة إلي مرصاد"نويما" بفرنسا.

جدير بالذكر أن المجرة الجديدة والتي تم اكتشافها عام 1969 فضول العلماء لاحتوائه علي أقرب "كوازرات" معروفة وهي أجسام بعيدة تتزود بالطاقة من الثقوب السوداء، كما أنها تتمتع بدرجة حرارة عالية جدا تصل إلي عدة مئات من آلاف الدرجات المئوية ، وبالرغم من رصد الأوكسجين في المجرة إلا أن الغاز ليس بنفس البنية التي نتنفسها نحن البشر لعدم تواجد عناصر خليطة به مثل النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون والميثان.