"أديب" : يهمني الكلمة النضيفة. ولو الفنان اسمه " مشكوح الشكيح"

22 فبراير 2020 - 10:21 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العديد من المواطنين في دبي يسألونه عن رأيه في أغاني المهرجانات.

وأضاف خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المُذاع على فضائية "mbc " مصر، أن بعض الناس يتهمونه بتأييد أغاني ومطربي المهرجانات، مردفًا: "أنا مع الكلمة النضيفة والفن الراقي حتى ولو كان اسم المغني مشكوح الشكيح".

وأكد "أديب" أن مطربي المهرجانات لو التزموا بالكلمة النضيفة والكلمات الجيدة بدون إسفاف والأداء الراقي فلهم الحق في إنهم "يعملوا اللي يعملوه بدون حكر عليهم".