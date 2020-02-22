رقص ساخن بالكويت على "بنت الجيران"

22 فبراير 2020 - 10:14 ص

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحفلة أقامتها إحدى الجاليات بدولة الكويت، احتفالا بالعيد الوطنى، تضمنت رقص على أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي «حسن شاكوش».

وظهر عدد من الرجال والنساء يرقصون في الشارع بحرية تامة على مقطع "اشرب خمور وحشيش" خلال حفل صاخب في وضح النهار.

و أثار الحفل حالة واسعة من الجدل في الكويت خاصة بعد الضجة التي تسببت فيها الأغنية الشعبية في مصر.



