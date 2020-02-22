سعر صادم لتذكرة حفل حمو بيكا في أمريكا

أعلن المطرب الشعبي، حمو بيكا، إحياءه أول حفل له في أمريكا، في 3 أبريل المقبل، وذلك رغم القرار الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنعه من الغناء وإحياء حفلات.

وقال إيهاب ميكا، منظم الحفل،إن حمو بيكا من أشهر مطربي المهرجانات في الوطن العربي وأمريكا وإنجلترا، وأعماله تُحقق انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لعل أبرزهم نيويورك ونيو جيرسي وشيكاغو".

وأضاف: "أمنيات المواطنين هناك برؤيته، دفعني لتنظيم أول حفل له في أمريكا، كما أنني أستعد لتنظيم حفل آخر في إنجلترا، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الفترة القليلة المقبلة"، بحسب "الوطن".

وأوضح "ميكا" أن الحفل سيُقام على أحد مسارح نيو جيرسي، وسعر التذكرة 69 دولارا "1100 جنيها"، ومتوسط الحضور حتى الآن يتجاوز الألف شخص، قائلًا: "ستكون أقوى حفل مهرجانات في أمريكا".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مغنيي المهرجانات نهائيًا.

جاء ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".