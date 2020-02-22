  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

مفاجأة.. الصحةالعالمية : إصابات بكورونا ..لم تسافر الصين ولم تخالط المرضي

عمرو أديب

"أديب" : يهمني الكلمة النضيفة. ولو الفنان اسمه " مشكوح الشكيح"

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

عاجل.. براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

ارشيف

رقص ساخن بالكويت على "بنت الجيران"

علاء مبارك

علاء مبارك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضية التلاعب بالبورصة

عائض القرني

القرني يشعل تويتر: نادم على مدحي لأردوغان.. والعثمانيون قتلة

حمو بيكا

سعر صادم لتذكرة حفل حمو بيكا في أمريكا

مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب

لحظة سقوط "يعقوب" أثناء تكريمه

كورونا

مفاجأة جديدة بشأن فيروس "كورونا".. هذا ما كشفته الصين

الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"

الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

سعر صادم لتذكرة حفل حمو بيكا في أمريكا

الصفحة الأخيرة

حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«شبع بعد جوع».. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش

#

تطور جديد في مقتل 22 شخصا في أمريكا

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

#

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

أمريكا

هاني شاكر

حفل

تذكرة

سعر

أعلن المطرب الشعبي، حمو بيكا، إحياءه أول حفل له في أمريكا، في 3 أبريل المقبل، وذلك رغم القرار الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنعه من الغناء وإحياء حفلات.

وقال إيهاب ميكا، منظم الحفل،إن حمو بيكا من أشهر مطربي المهرجانات في الوطن العربي وأمريكا وإنجلترا، وأعماله تُحقق انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لعل أبرزهم نيويورك ونيو جيرسي وشيكاغو".

 وأضاف: "أمنيات المواطنين هناك برؤيته، دفعني لتنظيم أول حفل له في أمريكا، كما أنني أستعد لتنظيم حفل آخر في إنجلترا، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الفترة القليلة المقبلة"، بحسب "الوطن".

وأوضح "ميكا" أن الحفل سيُقام على أحد مسارح نيو جيرسي، وسعر التذكرة 69 دولارا "1100 جنيها"، ومتوسط الحضور حتى الآن يتجاوز الألف شخص، قائلًا: "ستكون أقوى حفل مهرجانات في أمريكا".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مغنيي المهرجانات نهائيًا.

جاء ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدء استقبال طلبات الحج بـ "الداخلية"
» الاقتصاد اللبناني يتلقي ضربة جديدة
» العراق تمنع مواطنيها من السفر إلي هذا البلد
» شقيقة روبي ترقص على أحد المهرجانات وتثير ضجة
» الكشف عن مجرة تمتلئ بالأوكسجين
» شاهد.. تعامد الشمس علي وجه"رمسيس الثاني"
» السودان.. لجنة للتحقيق قي أحداث العنف
» أول قرار للزمالك بعد التتويج بالسوبر
» اجتماع هام لـ "الانضباط" لبحث شغب السوبر
» مفاجأة مدوية عن علاقة إمام مسجد في لندن بمقتل الأميرة ديانا
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن واقعة ضربه لـ" محمد رمضان "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة