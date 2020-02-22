الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.56 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه.
وسجل في بنك مصر 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه، وسجل في بنك إيران 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه.
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