الزمالك لا يفوز إلا بالحكام .. ولا يمكن مقارنته بالأهلي العملاق

22 فبراير 2020 - 07:59 ص

شن الإعلامي الرياضي أمير بوكة هجوما شرسا على الناقد الرياضي شريف عبد القادر بعد قوله إن الترجي التونسي لا يفوز إلا بمساعدة الحكم وذلك عبر قناة أبو ظبي الرياضية .



قال "بوكة" في لقاء مع برنامج "ستاد ماد" التونسية: أقول للناقد الرياضي شريف عبد القادر إن الترجي توج بكأس السوبر من الإسكندرية سنة 1995 وسنة 1998 بكأس الكؤوس الأفريقية من أنجولا ، وفي عام 2011 و 2019 لم ينهزم الترجي خارج تونسي ، وفي سنة 2018 توج باللقب حين وجد العدل التحكيمي بعد أزمة برج العرب مع الأهلي.



وأضاف: ورغم ذلك أقول إن الزمالك استحق الفوز على الترجي في السوبر الأفريقي مع تأكيدي على شرعية هدف الترجي الثاني الملغى.



واستدرك: الزمالك فاز بالكونفدرالية ظلما بعد إلغاء هدف صحيح لفريق نهضة بركان المغربي ، وحتى في مصر لا يمكن مقارنة الزمالك بالأهلي لأن الأهلي كيان عملاق ، وكلما كان الحكم أجنبيا كلما فاز الأهلي ، وحين يكون التحكيم عادلا لا ينتصر الزمالك ابدًا.



وتابع: قناة أبو ظبي الرياضية استضافت الناقد الرياضي المذكور لتحليل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وليس لإقحام الترجي في الأمر.



