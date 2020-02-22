» شاهد .. مسن بريطاني يحتضر ويوجه رسالة مثيرة عن القرآن

22 فبراير 2020 - 07:02 ص

وجه مسن أجنبي نصيحة عن القرآن الكريم ، وذلك في مقطع تداوله نشطاء للرجل أثناء احتضاره.



تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو مثيرًا لمسن بريطاني يحتضر يوجه نصيحة غريبة.



ويظهر المسن البريطاني على فراش الموت يقول: اسمي "بيتر تشافولد" .. اسمي الآن هو سعيد إسلام .. أسلمت وغيرت ديني قبل 15 سنة .



وأضاف: الآن أرى ملك الموت لكني لا أخاف بسبب نعمة القرآن .. القرآن أزال الخوف مني .. والآن يقترب الموت ببطء وما أود قوله لأي شخص يريد أن يسمع لأي شخص لا يهتم بالهراء الذي يسمعه في قنوات الأخبار هو إنني كما ترون أنتمي لعرق قوقازي أبيض وكنت من المشركين .



وأردف: كل شيء جائز .. اقرأوا القرآن مرة واحدة في حياتكم .. واسأل نفسك: هل هو الحق أم لا؟ بعضكم لا يرونها وبعضكم سيراها لكن ما شاء الله ستعلم إذا قرأنه أنه الحق السهل البسيط

