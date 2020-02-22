إبراهيم سعيد يسخر من لاعب الزمالك: هربانة منه خالص

22 فبراير 2020 - 05:58 ص

سخر إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - من تصرفات عبدالله جمعة ، لاعب الزمالك عقب الأزمة التي تسبب فيها في لقاء السوبر مع الأهلي .



وقال "سعيد" ساخرًا في تغريدة على تويتر: تم اكتشاف عاقل جديد في كرة القدم المصرية .. عبد الله جمعة هربانة خالص.



وكان عبدالله جمعة قد ذهب للاحتفال عند جماهير الأهلي بتنفيذ الركلة الخامسة لنادي الزمالك وهو ما تسبب في أزمة وهجوم شديد على اللاعب كان أبرزه من عماد متعب أسطورة الأهلي.

