» بالفيديو.. نصائح مهمة لمرضى السكري.. تعرف عليها

22 فبراير 2020 - 12:10 ص

قدم الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، نصائح لمرضى السكر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأنسولين عبارة عن طاقة للخلية لإدخال السكر إلى الدم.



وأشار الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تناول الحبوب أو الأنسولين ترجع إلى حاجة الجسم وطبيعته، كاشفا أن الأطفال لا يمكن معالجتهم إلا بالإنسولين.



وطالب استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية من مرضى السكر القيام بتمارين رياضية مع ضرورة المشي السريع أو الجري الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عضلة القلب.

