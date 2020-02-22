» بالفيديو.. نصائح مهمة لمرضى السكري.. تعرف عليها

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قدم الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، نصائح لمرضى السكر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأنسولين عبارة عن طاقة للخلية لإدخال السكر إلى الدم.
وأشار الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تناول الحبوب أو الأنسولين ترجع إلى حاجة الجسم وطبيعته، كاشفا أن الأطفال لا يمكن معالجتهم إلا بالإنسولين.
وطالب استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية من مرضى السكر القيام بتمارين رياضية مع ضرورة المشي السريع أو الجري الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عضلة القلب.
وأضاف أن مريض السكر بعد سن الأربعين يفقد ما بين 350 إلى 400 جرام من العضلات سنويا، لذلك طالبه بإجراء تمارين رياضية لتقوية العضلات بواقع 30 دقيقة في اليوم، قائلا : الرياضة علاج لمرضى السكر.

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