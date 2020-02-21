» عائد من الصين يفجر مفاجأة عن الدراسة في ووهان

21 فبراير 2020 - 11:28 م

كشف الدكتور معتز خفاجى، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، عن أن الجامعات الصينية أعلنت بدء الدراسة، فدراستهم مستمرة بشكل طبيعي، ويدرسون "أونلاين".



وأشار "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أصدر قرارا بعد استلام العائدين من ووهان الصينية عملهم في مصر، والاستمرار في دراستهم.

