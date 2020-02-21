"بكري" يكشف: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قوى الشر لازالت تحاول إفساد مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين الاقتصادية.
وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن معدل النمو ارتفع، بالإضافة إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، وأصبح لدينا سياسة مالية ناجحة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 45 مليار دولار بعد أن كان في معدلات صعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، كما أنه حصل على شهادات دولية تؤكد نجاح عملية الإصلاح.


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