مصطفى بكرى: الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين الاقتصادية

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان جريئًا وهامًا، مشيرًا إلى أنه أدرك أنه لم يكن أمام الدولة المصرية خيار أخر سوى الإصلاح.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الرئيس السيسي يعلم أن عملية الإصلاح لها تداعيات ونتائج سلبية ولكنه صارح الشعب منذ البداية بثمن الإصلاح.
وتابع عضو مجلس النواب: "الرئيس قال في ذلك الوقت نحن نبني للأجيال القادمة ولا خيار أمامنا سوى الإصلاح والتقدم ومواجهة المشكلة بحسم وشجاعة"، لافتًا إلى أن البعض نصح الرئيس السيسي بتأجيل القرار ولكنه رفض؛ وقال إنه سيصارح الشعب بثمن الإصلاح وإذا رفض كان سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ولن يترشح للمنصب.

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