وزير الخارجية الأسبق: "مكنتش طالب شاطر قوي"

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الأب والأم والمرحلة الابتدائية الابتدائية وراء نجاح أي شخص في حياته المهنية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النشأة تسهم في وصول الشخص إلى مراده.
وتابع السفير محمد العرابي، أن المرحلة الابتدائية ساهم في غرس مبادئ جميلة تعلمها، مؤكدا أنه فخور بأنه تخرج من مدرسة القومية في مصر الجديدة.
وكشف وزير الخارجية الأسبق أنه من مواليد 26 يناير 1951 وقضى طفولته وشبابه في مصر الجديدة.

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