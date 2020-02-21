برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة.

ويشهد الجو البحرى طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب الصعيد، يشهد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ونعرض فيما يلي بيانًأ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات.

ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

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