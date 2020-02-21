الذهب يصدم المصريين والدولار يستقر

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الذهب

الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا، في عدد من البنوك، مقارنة بآخر التعاملات يوم أمس.

وسجل فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار فى الأهلي الكويتي 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وفى "البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى سجل 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وسجل في بنك عودة 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

أما التجاري الدولي فبلغ السعر 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب فقد ارتفعت بشكل كبير، بلغ 5 جنيهات للجرام بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمصر 705 جنيهات للجرام.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

عيار 18 سجل 604 جنيها

عيار 21 سجل 705 جنيها

 عيار 24 سجل 805 جنيها للجرام

 الجنيه الذهب 5640 جنيها

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