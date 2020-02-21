» الزمالك يدرس خوض قمة الدوري بـ«البدلاء»

كشف سامي الشيشيني، المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقف ناديه حال إصرار اللجنة الخماسية المُِكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القد برئاسة عمرو الجنايني على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري في موعدها المحدد الاثنين المقبل .

وأوضح «الشيشيني» خلال تصريحات إذاعية قائلا: «لو مباراة القمة ستقام في موعدها سنفكر في خوضها بالصف الثاني و مع احترامي مباراة الدوري لن تفرق معي الأهلي نادي كبير ولكن دوري أبطال إفريقيا أهم حيث سنواجه الترجي ذهابًا وإيابًا و سنجلس مع بعض كجهاز فني وسنقوم بدراسة كل شيء و غدًا الفريق في إجازة، وإذا أقيمت مباراة القمة سندخل معسكرًا ابتداء من يوم الأحد».

وأكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر إلى غداً بدلاً من اليوم لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

وأوضح المصدر أن مجلس أبو طبى حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة غدا الي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر لكن الزمالك طلب تاخير العودة 24 ساعة.

وكان نادي الزمالك قد طالب من قبل بتأجيل مباراة القمة مع النادى الأهلى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير.