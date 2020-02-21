الهلال السعودي يُمدد تعاقده مع «المعيوف»

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الهلال السعودي

المعيوف

أعلن مسئولو نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي تمديد تعاقده مع حارس مرماه عبدالله المعيوف لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأبرز تصديات المعيوف خلال مسيرته مع الهلال.

وختم الهلال مقطع الفيديو بكلمة :"عبدالله المعيوف هلالي لثلاث سنوات".

وانضم المعيوف/ 33 عاما/ إلى الهلال في صيف 2016 قادما من أهلي جدة في صفقة انتقال حر.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 41 نقطة.


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