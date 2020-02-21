الأهلي زعيم أندية إفريقيا والزمالك تاسعًا

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حافظ النادي الأهلي على صدارته لجدول تصنيف أندية إفريقيا، وذلك وفقا لاحصائية أجراها «footballdatabase» العالمي المتخصص في هذا الشأن.

ونشر موقع «soccer laduma» الجنوب إفريقي، تقريرا مساء اليوم الجمعة، عن موقع «footballdatabase» المتخصص في ترتيب الأندية على الصعيد العالمي والإفريقي، والذي نشر تصنيف أول 10 أندية بالقارة السمراء والذي يتصدره النادي الأهلي.

وذكر الموقع أن الأهلي لا يزال هو النادي الأول في أفريقيا، ولا يبتعد كثيرًا عن الترجي التونسي، صاحب المركز الثاني.

وحل الزمالك في المركز التاسع بالتصنيف 1657، وبرصيده 1534 نقطة، خلف الوداد البيضاوي المغربي صاحب المركز الثامن.

وجاء المصري البورسعيدي في المركز الـ27، ولديه 1432 نقطة، بينما حل نادي بيراميدز في المركز الـ38، وبرصيده 1415.

وجاء ترتيب الأندية الإفريقية على النحو التالي:

1 - الأهلي ( مصر ) -  1657

2 - الترجي ( تونس) - 1646

3- مازيمبي ( الكونغو) - 1600

4- المريخ ( السودان ) - 1551

5 - النجم الساحلي ( تونس ) - 1548

6 - الهلال (السودان) -  1545

7 - صن داونز ( جنوب إفريقيا ) - 1539

8 - الوداد ( المغرب ) -  1536

9 - الزمالك ( مصر ) - 1534

10 -  الصفاقسي ( تونس ) - 1521

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