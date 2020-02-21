» قائد الأهلي يتوعد لاعبي الزمالك

21 فبراير 2020 - 08:29 م

وعد حسام عاشور قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جماهير فريقه بالرد على كل الإساءات التي تعرضوا لها داخل الملعب على هامش مباراة السوبر، مشيرًا إلى أن جمهور القلعة الحمراء سيظل هو الأعظم ودرع الأمان.

وكتب «عاشور» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «جمهور الاهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي».

وأضاف قائد الأهلي: «نعد الجميع بالرد علي كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي».

ونشبت أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك مساء أمس الخميس، على ستاد محمد بن زايد في الإمارات، وذلك بعد تتويج الأبيض بلقب كأس السوبر المحلي بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 – 3).