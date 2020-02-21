19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمباراة ليفانتي

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ريال مدريد

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زيدان

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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة 19 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - ألتيوب.

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

الوسط: إيسكو - خاميس - فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: بنزيما - هازارد - فاسكيز - فينيسيوس.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، قبل جولة واحدة من الكلاسيكو.

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