بيان هام من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

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الصحة العالمية

فيروس كورونا

بيان هام

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فرص منع تفشي فيروس كورونا الجديد تتقلص، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد، في الصين.

وكانت السلطات الصينية أعلنت عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الصين شهدت 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الأربعاء، في انخفاض حاد من 1749 حالة في اليوم السابق. وعدد إصابات الأربعاء المعلن هو أقل عدد منذ 23 يناير.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 74576 حالة حتى الآن.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

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