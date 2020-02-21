ليفربول يعلن غيابه قائده 3 أسابيع

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كلوب

هندرسون

تأكد غياب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول عن المشاركة مع فريقه لمدة 3 أسابيع بعدما إصابته أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول فى مؤتمر صحفي عقده اليوم: "هندرسون يعانى من إصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة 3 أسابيع تقريبا"، وبالتالى سيخسر الريدز القائد عن مباريات وست هام يونايتد وواتفورد وبورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز بجان مواجهة تشيلسي في الدور الخامس بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد يكون جاهزا للحاق بمباراة الإياب أمام اتلتيكو مدريد الإسباني. يوم 11 مارس المقبل، بملعب "أنفيلد"، ويحتاج الريدز للفوز بهدفين لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

وتابع كلوب قائلا "باستثناء هندرسون كل اللاعبين جاهزين لكن لسنا بحاجة لاجراء تغييرات وسنرى، واذا قمنا بأى تغييرات فلن تكون بسبب مباراة أتلتيكو مدريد".

وعن مباراة الإياب قال كلوب: أعدكم أنها ستكون مختلفة، نحن ننتظرهم في أنفيلد ونتمنى مواصلة المشوار وسنحظى بدعم كبير كما هو معتاد من جماهيرنا".

وعن تغيير ساديو مانى بين الشوطين فى لقاء أتلتيكو؟ تحدث كلوب: "تحدثت معه هذا الصباح وأخبرنى انه كان متفاجئاً من تغييره، رأيى بصراحة هو أنه لم يكن لديه أى فرصة كى لايطرد بتلك الوضعية، نعم كنت أود أن يكمل الاعب لكن قمت بهذا القرار وكل شيء على مايرام وقد حصل على راحته".

وواصل كلوب حديثه عن اقتراحات آرسين فينجر بتغيير قوانين التسلل قائلا :"لقد سمعت عنها لكنى لم افكر مليّاً بها لكنى سعيد بأن آرسين مازال موجوداً ويقدم النصيحة، بالنسبة لى قوانين التسلل لابأس بها، نعم الحكام يأخذون وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار لانها قريبة جداً".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الاثنين المقبل فى الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن مواجهة وست هام؟ قال كلوب "مساء الاثنين لكن نحن بحاجة لأجواء رائعة جداً بالتشجيع وليس الاحتفال بعد التقدم بهدف أو اثنين بأول نصف ساعة لان وست هام لن يستسلم وسيقاتل واتوقع مباراة صعبة".


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