» شاهد.. يموت على الهواء مباشرة أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية

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لم يتمالك مسن عراقي نفسه وهو يتحدث خلال برنامج تليفزيوني عن سوء الخدمات الصحية في مستشفى اليرموك وسط بغداد، ليسقط صريعًا في الحال.

وخلال المقابلة، أخذ المسن العراقي يتحدث بعصبية إلى مسؤول بالمستشفى عن سوء الخدمات المقدمة إلى المراجعين في المستشفى، قبل أن يسقط على الأرض ويتوفى أمام الكاميرات.

وكان المسن العراقي تعرض لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة "الدورة".

وعندما ذهب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية، كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين.

وحاول الرجل نقل معاناته للمسؤولين عبر القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال. وفق بيان لوزارة الصحة العراقية

وقالت الوزارة إن إدارة المستشفى غير مسؤولة عن وفاة الرجل. وذكرت أن المسن لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية.

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