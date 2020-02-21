بالفيديو.. «كاسونجو» يقود احتفالات لاعبي الزمالك

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المصريون

الزمالك

كاسونجو

قاد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، احتفالات لاعبى الفارس الأبيض فى الحافلة، عقب التتويج بلقب السوبر المصرى بالفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

وقام كاسونجو بغناء "السلام عليكم" للمطرب حكيم، كما قام بغناء بعض الأغانى الأخرى باللغة العربية، وسط احتفالات زملائه بكأس السوبر، خلال استقلالهم الحافلة العائدة إلى فندق الإقامة.

سجل ركلات جزاء الأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلى.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR ، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

 ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.

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