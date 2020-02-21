» 5 ملاعب مُرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا وموعد الإعلان

21 فبراير 2020 - 07:43 م

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» 5 ملاعب لاستضافة أحدهما مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية والتي يشارك بها حاليًا ناديي الأهلى والزمالك بدور الثمانية.

وفقا لشبكة " Africans Got Football " المتخصصة فى تغطية الأخبار الأفريقية فأن الكاف حدد 5 ملاعب لإختيار أحدهما لإستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم استاد القاهرة الدولي "مصر" واستاد الأوليمبي برادس " تونس" استاد الخرطوم " السودان" واستاد محمد الخامس "المغرب" واستاد أماهورو "رواندا".

أشارت الشبكة إلى أن القرار النهائي بشان تحديد الملعب المستضيف للمباراة النهائية سوف يكون يوم 30 إبريل المقبل من قبل المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى.

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باب تلقى عروض استضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب. ووفقاً لما نشره موقع " africansoccer "، فإن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أرسل خطاباً للدول الأعضاء بتاريخ 11 فبراير الماضى يخطرهم بفتح باب التقدم، وكذلك شروط التقدم، مُضيفاً أن ملف التقديم للراغبين يجب أن يشمل اسم الملعب، وملعب التدريب، وتفاصيل الإقامة، بالإضافة لتقديم خطاب ضمان حكومى، وتنتهي مدة التقديم يوم 20 فبراير الجارى.

ومن المنتظر أن يقام نهائى الكونفدرالية يوم 24 مايو 2020، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة للمرة الأولى في النسخة الحالية، وإجتمع أحمد أحمد رئيس كاف بالرئيس الرواندي ليطلب منه بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، في ظل عدم تقدم أي دولة بطلب لاستضافة المباراة.