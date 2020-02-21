» الإسماعيلي يودع كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز

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كأس مصر

الإسماعيلي

بيراميدز

ودع فريق الإسماعيلي بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية.

سجل جون أنطوي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

الشوط الاول

وفي الدقيقة 6 عبدالله السعيد أرسل تمريرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لجون أنتوي داخل المنطقة وحولها الغاني برأسه من لمسة واحدة على يمين الحارس محمد مجدي لتسكن الكرة الشباك، وشهد الشوط الأول قبل نهايته ضغط قوي من لاعبي الاسماعيلي على دفاع بيراميدز ، وأنطلق الشامي في هجمة خطيرة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أرضية عرضية لفخر الدين بن يوسف على القائم الأول فسددها مهاجم الإسماعيلي ولكن خارج الملعب.

الشوط الثاني

واصل لاعبي الاسماعيلي في الضغط علي دفاعات بيراميدز ، واهدروا العديد من الفرص الخطيرة وفشلوا في احراز هدف التعادل رغم التغيرات الهجومية التي أجراها الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للدراويش ولكن لم يتكمن اللاعبين في ترجمة هذه السيطرة والفرص لأهداف في مرمي بيراميدز .

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون.

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