» موجة ثلوج تضرب السعودية

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ثلوج

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال منخفض قطبي ثلجي، سيضرب عدة مناطق من البلاد.

وقال محلل الطقس عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، إن تأثير المنخفض يبدأ من يوم الاثنين المقبل، يرافقه هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وعنا المناطق التي سيتأثر بها المنخفض، ذكر أنها تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية، حيث يتوقع تساقط الثلوج فيها، فيما تشهد مناطق حائل، والقصيم، وأجزاء من الوسطى، والشرقية هطولا للأمطار.


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