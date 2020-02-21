بطلة العالم نهلة رمضان تصارع الموت.. والوزارة تتدخل

21 فبراير 2020 - 07:06 م

وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على علاج البطلة الأوليمبية نهلة رمضان، خارج مصر على نفقه الوزارة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقال محمد الكوراني النائب عن دائرة مينا البصل واللبان، مسقط رأس البطلة، إنه تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة بشأن "نهلة رمضان" بعد أن أصيبت بقطع شرياني تسبب لها في نزيف في الأنف والفم بشكل مستمر، ووضعت بأحد المستشفيات وحالتها تسوء وتدهورت.

وأضاف الكوراني، أنه تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة لعلاجها بالخارج لكونه بطلة مثلت مصر فى المحافل الرياضية وتمكنت من رفع اسم الدولة عالية، لافتا إلى أن الوزير وافق على الفور وأمر بالتنسيق مع وزارة الصحة.

نهلة رمضان لاعبة المنتخب الوطني ولدت يوم 18 أغسطس عام 1987 في الإسكندرية وساهمت في صناعة تاريخ لرياضة رفع الأثقال النسائية في مصر من خلال مشاركتها في العديد من البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

شاركت نهلة رمضان في أولمبياد أثينا 2004 وكان عمرها في ذلك التوقيت 17 عاما فقط، وعقب عودتها دخلت في أزمات مع اتحاد اللعبة وبناءً عليه تقرر شطبها خلال الفترة من 2005 وحتى 2007.

وتسببت الأزمات مع الاتحاد في حرمانها من المشاركة في أولمبياد بكين 2008، وأيضا ظروف مرض والدتها بالسرطان، ولكنها عادت من جديد وشاركت في أولمبياد لندن 2012 وحققت المركز الخامس، رغم خوضها المنافسات وهي مصابة.

تاريخ نهلة "المشرف" لم يتوقف عند الدورات الأولمبية، بل كان لها أيضا نصيب من الفوز بالميداليات في بطولات العالم، حيث حققت نهلة ثلاثة ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار 2003 والمؤهلة للأولمبياد وكان عمرها 16 عاما فقط.

كما شاركت نهلة أيضا في بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة بالمكسيك، وحققت ثلاثة ميداليات ذهبية، وسجلت رقمين جديدين بأسمها في تلك البطولة، وتم تكريمها كأفضل لاعبة حينها.

وفي عام 2002 شاركت نهلة في منافسات بطولة العالم للكبار وحققت المركز الثالث والميدالية البرونزية وكان عمرها 15 عاما في ذلك التوقيت، بالإضافة إلى تحقيق ثلاثة ميداليات فضية في بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاما في 2002 بالتشيك.