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سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ

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محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مواطنه من دسوق قادمة من الصين
محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مواطنه من دسوق قادمة من الصين
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أحمد سالم

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مواطنة

كفر الشيخ

جارتها

أبلغت مواطنة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن جارتها عندما تفاجئت بقدومها من الصين، مخافة أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورود بلاغ، لشرطة النجدة، من مواطنة تفيد بأن جارة لها بالسكن قادمة من دولة الصين.

وعلى الفور تحرك الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة، وتبين أن الحالة مدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة وكانت في منحة دكتوراه بدولة الصين، بتاريخ قدوم 13 فبراير 2020 إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولى بتاريخ قدوم 14 فبراير 2020.

وتم مناظرتها طبيًا 3 مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولى ولا يظهر عليها أي أعراض.

وبدوره تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حالة المواطنة «هـ.ف.د» وتم توقيع الكشف الطبي عليها إكلينيكيًا بمستشفى الحميات بدسوق، بينما أفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفريق الوقائي قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحى اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على الحالة بمستشفى حميات دسوق وأفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

كما أفادت وكيل وزارة الصحة، إنه طبقاً للبروتوكول ليس هناك داع لعزل الحالة بمستشفى، وأنه سيتم متابعتها يومياً لمدة 14 يوم فترة المراقبة والتي تنتهى يوم 28 فبراير 2020.

فيما أكدت أنه لا داع لأي قلق وانه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دول موبؤة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.




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