» بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا

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المدينة المنورة

متهم خطير

ضبط متهم بالسعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بالسعودية، عن ضبط متهم خطير أطلق النيران على سيارة اليوم الجمعة.

وكان شخص قد أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث أنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا"، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف المتحدث أن تعقب الجاني من قبل دوريات الأمن، كشف أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى مداهمته واعتقاله.

وذكر المسؤول الأمني أنه نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع المتهم، للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


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