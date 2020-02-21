» بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا

الطيب حسين
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بالسعودية، عن ضبط متهم خطير أطلق النيران على سيارة اليوم الجمعة.
وكان شخص قد أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث أنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا"، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.
وأضاف المتحدث أن تعقب الجاني من قبل دوريات الأمن، كشف أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى مداهمته واعتقاله.
وذكر المسؤول الأمني أنه نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى.
وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع المتهم، للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
#هام ??— أخبار السعودية - هام (@Newss_24) February 21, 2020
.
.
تمكن رجال الأمن الأشاوس اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار تجاه رجلي أمن قبل صلاة الجمعة بحي الدويمة في #المدينة_المنورة ونتج عن هذه العملية المجرمة والآثمة إصابة رجلي الأمن، أحدهما في حالة حرجة.
.
"دعواتكم لرجلي الأمن بالشفاء العاجل"
.
- pic.twitter.com/Q8UKz8676x
فجر05:12 ص
فجر
05:13
شروق
06:36
ظهر
12:13
عصر
15:25
مغرب
17:51
عشاء
19:21