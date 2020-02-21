» أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

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صن داونز

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فتح النادي الأهلي باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الفارس الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ«V.V.I.P »، و500 جنيه لـ«V.I.P »، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على الموافقة الأمنية لإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع.


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