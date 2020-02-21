» شاهد مقلب «صلاح» ضد نجم مانشستر يونايتد.. ورد فعل «ميسي»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

بوجبا

قدم النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إعلانًا جديدًا لإحدى شركات المياه الغازية.

وشارك محمد صلاح في الإعلان، نجوم من العيار الثقيل حيث شارك المخضرم ليونيل ميسي ورحيم سترلينج وبول بوجبا.

وجمعت شركة المياه الغازية النجوم الأربعة وهم من أبرز اللاعبين في الساحرة المستديرة، لعرض منتجها لعام 2020 احتفاءً بالشراكة المستمرة مع دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الإعلان نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، بجانب جناح الفريق الأول بنادي مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج مع الثنائي الدائم في إعلانات بيبسي، خلال الفترة الاخيرة، ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن الإعلان سيتم عرضه في أكثر من 80 دولة حول العالم، تحت شعار الشركة الجديد.


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